Do wypadku doszło we wtorek wieczorem w szwedzkiej Vetlandzie. Zawodnik stracił panowanie nad swoją maszyną po tym, jak zahaczył"nią o motocykl innego zawodnika. Na skutek zderzenia ze słupem na kilka minut stracił przytomność. Odzyskał ją jeszcze na stadionie, skąd przetransportowano go do szpitala.

Choć wypadek wyglądał bardzo groźnie, to żużlowiec jeszcze w nocy opuścił szpital - przekazała Unia Tarnów.

Peter Ljung w nocy opuścił szpital i jest już w domu. O szczegółowym stanie zdrowia naszego Kapitana będziemy informować później.#StayStrongPeter👊👊 — Unia Tarnów ŻSSA (@UniaTarnowZSSA) August 12, 2020

Klub po wypadku informował, że żużlowiec może poruszać rękami i nogami. Uskarżał się natomiast na ból w klatce piersiowej.

WIDEO - Trump zablokował publikację niektórych dokumentów dotyczących zamachu na Kennedy'ego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl