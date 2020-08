Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła o 966 do 217 293 - wynika z danych, które opublikował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Cztery kolejne osoby zmarły na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN do 9201.