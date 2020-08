Alerty przed upałami. Możliwe burze z gradem

Na obszarze, na którym IMGW ostrzega przed upałami, termometry mogą wskazać ponad 30 stopni C.

ZOBACZ: Mimo ulewnych opadów czeka nas susza. Ekspert wyjaśnia

Dziś warunki do rozwoju burz ⛈️wystąpią w południowej połowie kraju. Będą to rozproszone pojedyncze komórki lub niewielkie struktury wielokomórkowe. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15mm, punktowo do 25mm oraz porywy 💨do 70 km/h. Lokalnie niewielki grad.#burze #IMGW pic.twitter.com/GCAlfNuzZu — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 11, 2020

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

Dziś w północnej połowie kraju pogodnie. W południowej połowie więcej chmur i przelotny deszcz oraz burze ⛈️z opadami do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Nadal gorąco, 🌡️na termometrach od 26°C do 31°C; chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 22°C do 25°C pic.twitter.com/gr8pYIBDVN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 11, 2020

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

Burze z kolei mogą wystąpić na Dolnym Śląsku i w Opolskiem. Z informacji publikowanych przez Instytut na Twitterze wynika, że burze będą słabe, wystąpią w towarzystwie opadów deszczu do 10-15 mm, punktowo do 25 mm. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Lokalnie może spaść niewielki grad.