Forum Ekonomiczne w Krynicy zostanie odwołane? Miasto jest w "czerwonej" strefie

Jeżeli na terenie Krynicy-Zdrój nadal będzie obowiązywała czerwona strefa, to Forum Ekonomiczne trzeba będzie odwołać - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wydarzenie zaplanowano na 8–10 września.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój zaplanowano w dniach 8–10 września. Jednak od soboty w powiecie nowosądeckim, na terenie którego znajduje się Krynica-Zdrój, mają obowiązywać dodatkowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w związku z dużą liczbą zakażeń.

W piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski minister Łukasz Szumowski powiedział, że jeśli Krynica-Zdrój nadal będzie się znajdowała w tzw. "czerwonej" strefie, wówczas Forum "trzeba będzie odwołać".

ZOBACZ: Jakie będą restrykcje w powiatach "czerwonych"? Odpowiada wicepremier

- Będziemy analizowali te wskaźniki dwa razy w tygodniu, a tak naprawdę decyzje będziemy podejmowali raz na tydzień, w związku z tym, jeżeli naprawdę popatrzymy na to, co robimy, jeżeli ograniczymy znacznie nasze działalności, to być może za trzy tygodnie Krynica będzie już strefą zieloną. Ale jak na razie jest strefą czerwoną i na pewno nie można organizować tak dużej imprezy - powiedział minister.

"Trudno prognozować"

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski w opublikowanym w czwartek oświadczeniu napisał, że organizatorzy "bardzo pozytywnie" oceniają decyzję MZ o objęciu powiatu nowosądeckiego dodatkowymi obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi. "Wprowadzenie rygoru sanitarnego powinno pozwolić na szybkie opanowanie i ustabilizowanie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce" - czytamy na stronie Forum.

Organizatorzy zapewniają, że przygotowując się do tego wydarzenia, uwzględniają dodatkowe wymagania przewidziane przepisami o przeciwdziałaniu pandemii. Jak wskazano, będą m.in. przygotowani na przeprowadzenie testów u osób z objawami mogącymi wskazywać na zarażenie COVID-19. "Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz pozostajemy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami" - podkreślono.

"Trudno więc prognozować, jak będzie wyglądała sytuacja w drugim tygodniu września. Jednak doświadczenia z ostatniego półrocza pozwalają nam zakładać, że zdecydowane działania podjęte obecnie doprowadzą do sytuacji, w której poziom obostrzeń w Krynicy Zdroju będzie można obniżyć do średniej ogólnopolskiej. Dzięki temu Forum Ekonomiczne 2020 odbędzie się bez żadnych zakłóceń oraz z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa" - wskazano w czwartkowym oświadczeniu.

zdr/ PAP