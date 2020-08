"Całkowicie włoska" szczepionka na koronawirusa. Testy na ludziach ruszają w sierpniu

Przewodniczący regionalnych władz poinformował w mediach społecznościowych, że do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani przysłano pierwsze dawki "całkowicie włoskiej szczepionki". Dodał, że są one gotowe do eksperymentalnej fazy prób na ludziach.

ZOBACZ: Szczepionka na koronawirusa na początku listopada? Zapowiedź Trumpa

Prace nad szczepionką zostały, jak wyjaśnił Zingaretti, sfinansowane przez władze regionu, które przekazały na ten cel 5 milionów euro. Na swoim profilu polityk centrolewicy zamieścił zdjęcie fiolki ze szczepionką.

WIDEO - Domy znikały pod wodą. Potężne osuwisko w Norwegii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP