Groźny pożar lasu i zarośli w pobliżu Marsylii zmusił francuskie władze do ewakuacji we wtorek wieczorem ok. 1,2 tys. osób. W tej grupie było wielu turystów wypoczywających na nadmorskich kempingach, do których niebezpiecznie zbliżył się ogień. Wśród ewakuowanych znalazły się rodziny z małymi dziećmi oraz seniorzy.