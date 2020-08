Irański imam zachwycony Polską. "Nigdy nie czułem się bezpieczniej"

Urodzony w Iranie Mohamad Tawhidi to muzułmański duchowny, który mieszka na co dzień w Australii. Mężczyzna jest imamem pokoju, który od lat wzywa do reformy islamu. Wśród jego postulatów jest m.in. odejście od dżihadu.

Głoszone przez niego poglądy nie podobają się radykalnym muzułmanom i są powodem wielu ataków na niego. Mężczyzna podzielił się ostatnio w mediach społecznościowych swoimi spostrzeżeniami na temat Polski. W swoim wpisie zasugerował, że nasz kraj jest jednym z najbezpieczniejszych państw jakie odwiedził.

"W Polsce nie ma islamskiego ekstremizmu i terroryzmu"

"Jest tylko jeden kraj na świecie, który odwiedziłem bez ochroniarzy i jakiejkolwiek formy zabezpieczenia: Polska" - napisał. Pod postem zamieścił swoje zdjęcie z wizyty w naszym kraju. Jest na nim ubrany w koszulkę z białym orłem i napisem "Polska".

"W Polsce nie ma dosłownie żadnego islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. Zero. Zero. Zero. Nigdy nie muszę się martwić o swoje otoczenie. Wyglądam zupełnie inaczej niż ludzie, którzy mnie mijają i nigdy nie czułem się bezpieczniej" - dodał.

Duchowny wskazał, że "w Warszawie są firmy muzułmańskie, a jedzenie jest świetne".

"Szanuj i bądź szanowany"

"Legalni migranci w Polsce kochają Polskę i podzielają dokładnie takie same poglądy jak my: szanuj i bądź szanowany. Przestrzegaj prawa i nie masz się czym martwić" - wyjaśnił.

"Bardzo kocham Polskę i doceniam jej historię walki z nazistami, faszyzmem i innymi ekstremistycznymi ideologiami. Nie jest to najbogatszy kraj na świecie, ale najbogatszy pod względem bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. To jest dla mnie ważniejsze niż ekonomia.

Jak zapewnił, "Polska będzie jednym z pierwszych krajów, które odwiedzę po koronawirusowym szaleństwie".

