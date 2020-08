Silne burze i deszcz. Ostrzeżenia dla dwóch województw

Synoptycy prognozują wystąpienie tam opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 50 mm. Najsilniejsze opady przewiduje się nad ranem i w ciągu dnia.

⛈️Uwaga, zostały wydane ostrzeżenia meteo przed silnym deszczem z burzami i intensywnymi opadami deszczu dla woj. dolnośląskiego i opolskiego. 💦Prognozowane opady deszczu 15-35 mm, lokalnie do 40-50 mm. 💨Porywy wiatru do 65 km/h. Aktualne ostrzeżenia: ➡️ https://t.co/X0qPEdwOPO pic.twitter.com/8mOzPLiaGT

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

IMGW wydał także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia dla części województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Na tych terenach stany wód będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się. Dotyczy to szczególnie małych cieków górskich i podgórskich, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Gwałtowne wzrosty mogą też wystąpić w zlewniach rzek.

Pogoda na najbliższe dni

W poniedziałek 3 sierpnia z zachodu ku centrum kraju bardzo wolno przemieszczać się będzie zatoka niżowa, z pofalowanym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Skandynawii. Na wschodzie pozostanie ciepłe powietrze polarne morskie, nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i powoli będzie rosło.

Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju.

W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 mm. Miejscami na zachodzie możliwe też burze.

Temperatura maksymalna od 18 st. C nad morzem i 19 st. C, 20 st. C miejscami na zachodzie, około 23 st. C, 25 st. C w centrum do 27 st. C, 29 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, północno-zachodni, tylko na wschodzie i w centrum południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h. W czasie burz porywy do 65 km/h.

WIDEO: zobacz prognozę pogody na najbliższe dni

Zachmurzenie we wtorek

We wtorek w nocy na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Małopolskę, miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana suma opadów do 15 mm, na Ziemi Świętokrzyskiej do 30 mm, w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 40 mm. Początkowo możliwe też burze. Na Pomorzu miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 12 st. C, 14 st. C na zachodzie do 16 st. C, 17 st. C na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie i północy północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.

W dzień w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w pasie od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie miejscami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów w tym obszarze od 15 do 25 mm. Na południowym wschodzie burze.

Temperatura maksymalna od 15 st. C, 17 st. C w kotlinach sudeckich i 18 st. C, 20 st. C na północy kraju, w centrum i na południowym zachodzie do 27 st. C miejscami na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni tylko na krańcach południowo-wschodnich południowo-wschodni. Początkowo wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.