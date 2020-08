Nurkowanie dla niepełnosprawnych. Platforma do podwodnej rehabilitacji na kąpielisku w Pile

Rehabilitować można także pod wodą. Na jeziorze Płotki w Pile powstała baza nurkowa wyposażona w system wind, ruchomego dna i wielu innych elementów, aby bez względu na stopień niepełnosprawności mógł z niej korzystać każdy.



- Irytowało mnie, że ten sport był postrzegany jako komandoski i ekstremalny. Chcieliśmy zabrać pod wodę te osoby, dla których dotąd było to niemożliwe. Chodzi nam o to, żeby wyciągnąć z domu osoby wykluczone społecznie, żeby udowadniać, że jeżeli na powierzchni możemy oddychać, to możemy też nurkować, a w zależności od stopnia niepełnosprawności ograniczać nas może tylko głębokość. I to udaje nam się spełniać i realizować - powiedział Polsat News Krzysztof Trawiński, instruktor i prezes stowarzyszenia "HSA krok po kroku".

Przedstawiciele stowarzyszenia "HSA krok po kroku" poinformowali, że to pierwsze takie miejsce na świecie. W bazie nurkowej nurkowanie jest możliwe zimą i latem. Pomysł zrodził się cztery lata temu. Niepełnosprawni chcieli uczestniczyć w nurkowaniu nie tylko na basenie, ale w naturalnych warunkach. Na bazę nurkową wolontariusze zebrali około 1 mln zł.

W przyszłości baza ma być rozbudowywana. W przyszłości ma się pojawić infrastruktura pozwalająca na organizację turnusów rehabilitacyjnych. Organizatorzy zamierzają organizować zawody dla niepełnosprawnych nurków.

