Wydano już 78 tys. bonów turystycznych. Ich wartość to ponad 67,5 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ok. 78 tys. bonów na kwotę ponad 67,5 mln zł - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Beneficjenci bonu turystycznego zapłacili nim już blisko 700 razy, a kwota transakcji to ok. 650 tys. zł.

Bon turystyczny można aktywować od soboty 1 sierpnia. Przysługuje on na każde dziecko i ma wartość 500 zł.

- ZUS wydał około 78 tys. bonów o łącznej wartości ponad 67,5 mln zł. Beneficjenci wykonali już 695 płatności bonami na łączną kwotę ponad 645 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 7,6 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu - poinformowała szefowa ZUS.

Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej dostępna jest wyszukiwarka podmiotów, które zostały zarejestrowane i u których można płacić bonem.

Aktywacja bonu

Zakład przypomniał, że realizacja tego świadczenia odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego będą mogli płacić pomiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

- Zgodnie z przepisami z bonu turystycznego mogą skorzystać rodzice dzieci, którym przyznano świadczenie z programu "Rodzina 500 plus". ZUS ma dostęp do tej ewidencji. Ważne jest, aby o bon starały się te same osoby, które wnioskowały o 500 plus. Wówczas wygenerowanie bonu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) odbędzie się bez żadnego problemu - dodał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Na stronie ZUS dostępny jest film pokazujący, jak założyć profil na PUE.

Bon do wykorzystania na terenie Polski

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Aby uzyskać informacje na temat bonu, można skorzystać z całodobowej infolinii pod nr tel. 22 11 22 111. Pytania można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl.

bia/ PAP