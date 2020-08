Prezydent stolicy i marszałek Senatu złożyli hołd poległym w Powstaniu Warszawskim

Na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy we wspólnych mogiłach pochowano ponad 100 tys. w większości bezimiennych cywilnych mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, którzy polegli w walkach, zostali zamordowani w masowych egzekucjach i spaleni podczas 63 dni Powstania Warszawskiego w różnych dzielnicach miasta. Pochowano tam także ponad 3,5 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku.

W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego marszałek Senatu Tomasz Grodzki i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożyli kwiaty pod pomnikiem "Polegli Niepokonani". Towarzyszyła im Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania i przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Drzewa pamięci dla powstańców i cywilów

W sobotę zarówno prezydent stolicy, jak i marszałek Senatu, wezmą również udział w złożeniu aktu erekcyjnego budowy Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz posadzą drzewa pamięci powstańców, cywilów i wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim mieszkańców Warszawy.

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy pochowane są m.in. ofiary rzezi cywilnej ludności Woli, dokonanej przez Niemców i towarzyszące im jednostki kolaboracyjne złożone z Rosjan, Ukraińców, Azerów i Turkmenów w pierwszych dniach powstania. Eksterminacja mieszkańców Woli trwała od tzw. czarnej soboty 5 sierpnia do 7 sierpnia. Ofiarami masowych egzekucji padło w tym czasie około 40 tys. osób w różnych punktach dzielnicy. Ciała ofiar palono. Rzeź zakończył rozkaz Hitlera, nakazujący wysyłanie tych, którzy przeżyli, do obozów koncentracyjnych lub do pracy przymusowej.

W 1973 r. w obrębie mogiły kryjącej prochy około 50 tys. osób wzniesiono pomnik "Polegli Niepokonani" autorstwa Gustawa Zemły, przedstawiający rannego powstańca, który swoim ciałem osłania wyrwę w barykadzie.

