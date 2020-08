Kolejki przed bramkami na autostradzie A1 koło Torunia. Dłuższy dojazd nad morze

Kolejki samochodów czekających na uiszczenie opłat za przejazd autostradą "Amber One" w stronę Gdańska utworzyły się w sobotę pod Toruniem. Aby dojechać do bramek trzeba było czekać co najmniej pół godziny - poinformowało Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1. Wcześniej czas oczekiwania na przejazd przez punkt poboru opłat wynosił ponad kwadrans.Podobnie było w piątek.