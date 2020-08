Dobowy rekord zakażeń koronawirusem na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek wieczorem o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem na świecie. Według WHO w ciągu ostatniej doby wykryto 292 tys. 527 przypadków Covid-19. - To kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat - powiedział szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus.