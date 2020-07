Nie żyje minister rolnictwa Zimbabwe. Zmarł z powodu koronawirusa

Polityk zmarł w środę z powodu powikłań wywołanych przez koronawirusa. W rządzie Zimbabwe sprawował funkcję ministra rolnictwa. Wcześniej był generałem w armii Zimbabwe i uczestniczył w zamachu stanu w 2017 roku.

Weteran walk został uznany za bohatera narodowego i będzie mu przysługiwał państwowy pogrzeb.

"Teraz, gdy stało się faktem, że minister Shiri zmarł z powodu COVID-19, będziemy przestrzegać przepisów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących tego, jak powinien przebiegać pogrzeb" - powiedział w czwartek Emmerson Mnangagwa, prezydent Zimbabwe.

I am deeply saddened to inform the Nation of the death of the Minister of Agriculture, Air Chief Marshall (rtd) Perrance Shiri, a long time friend and colleague. Cde Shiri was a true patriot, who devoted his life to the liberation, independence and service of his country.MHRIP pic.twitter.com/r2FBeRNPpT