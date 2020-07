Silny wiatr nad morzem. Alert IMGW

Synoptycy przewidują, że we wschodniej części strefy brzegowej (od Latarni Morskiej Rozewie do wschodniej granicy państwa) wiatr zachodni do północno-zachodniego może osiągnąć w porywach do 7 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła do około 62 km/h.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 14.00, wtedy wiatr powinien zacząć słabnąć.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Synoptycy zalecają ostrożność i zachęcają do śledzenia komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

bas/ PAP