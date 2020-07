Jak wrócić z Czarnogóry? Z pomocą przychodzi LOT

Od środy z Polski nie można polecieć do Czarnogóry. Zakazem lądowań objęte są również samoloty powracające stamtąd. Powodem jest rosnąca w tym kraju liczba zachorowań na Covid-19. Co z Polakami, którzy aktualnie znajdują się tam na wakacjach? Z pomocą przychodzi PLL LOT oferujący czarterowe rejsy powrotne.

Rząd do 11 sierpnia przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa. W stosunku do rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, zakazem objęto dwa kraje, zniesiono go w stosunku do dziesięciu.

Czartery LOT-u

Z listy krajów, do których można było dotychczas latać zniknęła Czarnogóra. Polacy, którzy aktualnie przebywają tam na wakacjach nie zostaną jednak "na lodzie". Na stronie rządu pojawił się komunikat PLL LOT zapowiadający czarterowe loty powrotne.

"Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją o wstrzymaniu ruchu lotniczego pomiędzy Czarnogórą a Polską, wszystkie połączenia zaplanowane na tej trasie po 4 sierpnia br., zostają odwołane. Połączenia z Polski do Czarnogóry, oferowane do 4 sierpnia br., odbędą się bez zmian. Wybierając kierunek podróży prosimy jednak o uwzględnienie braku możliwości skorzystania z lotów powrotnych do Polski po 4 sierpnia. Rejsy powrotne z Czarnogóry do Polski zaplanowane do 4 sierpnia br., zostają zrealizowane w ramach czarterowych rejsów specjalnych. Bilety na te połączenia nie są już dostępne w sprzedaży przez systemy rezerwacyjne oraz stronę LOT.com" - czytamy.

Dla pasażerów planujących powrót do kraju, w okresie od 30 lipca do 4 sierpnia br. LOT zorganizuje 6 rejsów czarterowych w następujących terminach:

rejsy na trasie Podgorica - Warszawa - 30 lipca, 1 sierpnia, 3 sierpnia, 4 sierpnia

rejsy na trasie Tivat - Warszawa - 2 sierpnia

rejsy na trasie Podgorica - Poznań - 30 lipca.

Stan epidemii

Połączenia są dostępne bezpłatnie dla pasażerów LOT-u posiadających bilety na dowolne rejsy powrotne z Czarnogóry do Polski. Zapłacić za nie będą musieli wszyscy chętni spełniający warunki wjazdu na terytorium naszego kraju. Pierwszeństwo mają jednak klienci LOT-u.

Rząd Czarnogóry wprowadził 21 lipca stan epidemii na terenie całego kraju. Ogłoszenie stanu epidemii oznacza szereg restrykcji, w tym obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

