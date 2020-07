Wichury i burze z gradem znowu nadciągają nad Polskę. Alert dla ponad połowy województw

Alert RCB został we wtorek wysłany do mieszkańców siedmiu województw: łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz części powiatów lubelskiego.

Ostrzeżenie: "Silny wiatr i burze z gradem"

"Uwaga! Dziś (28.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi treść ostrzeżenia.

RCB wskazuje, by w czasie burzy znaleźć bezpieczne schronienie i stosować się do poleceń służb.

IMGW: burze z gradem w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj.: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jak podaje IMGW, synoptycy prognozują tam burze z opadami deszczu do 30 mm, miejscowo nawet do 40 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do 90 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Alert, który dotyczy jeszcze bardziej gwałtownych nawałnic, drugiego stopnia obowiązuje w woj.: mazowieckim, małopolskim, łódzkim oraz częściowo na Lubelszczyźnie i Opolszczyźnie. W województwie łódzkim i na wschodzie opolskiego wystąpią burze z opadami deszczu do 50 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością nawet 110 km/h. Spodziewany jest też grad.

Wyjątkowo dynamiczne zmiany pogody IMGW podkreśla, że w związku z dynamiką sytuacji pogodowej następują gwałtowne wzrosty stanów wody, dlatego ostrzeżenia hydrologiczne i przed burzami z gradem dla poszczególnych obszarów mogą być aktualizowane z ponadprzeciętną częstotliwością. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza natomiast możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie. Popołudniowa prognoza Polsat News - Wiele osób może się zdziwić i pytać, dlaczego właśnie taki "dziwny" rozkład tych burz na mapie, czyli na Wybrzeżu, na Mazurach, ale potem sporo wolnego, spokojnego miejsca, potem gdzieś miejscami na południu, a tam, gdzie najcieplej, tam burz nie będzie - mówi Marek Horczyczak i wyjaśnia, kiedy i dlaczego kolejne zjawiska pogodowe będą po sobie następować w nadchodzących godzinach i dniach.

