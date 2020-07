Przez 39 lat kierowała bez prawa jazdy. Wpadła, bo spowodowała stłuczkę

Seniorka doprowadziła do wypadku na parkingu. Wjechała swoim autem w samochód należący do pewnego mężczyzny. Sytuacja miała miejsce w Stuttgarcie (Badenia-Wirtembergia) w dzielnicy Freiberg w kwietniu tego roku.

Nie zostawiła danych i uciekła

Po krótkiej rozmowie z 31-letnim właścicielem zniszczonego pojazdu, opuściła miejsce zdarzenia, nie zostawiając swoich danych personalnych.

Kiedy policja zidentyfikowała kobietę, 69-latka nie była w stanie okazać prawa jazdy.

Dochodzenie prowadzone przez mundurowych wykazało, że kobieta nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów od 1981 roku - co potwierdzili również urzędnicy. Sprawczyni całego zamieszania ten fakt nie przeszkadzał jednak w tym, by regularnie prowadzić auto.

Teraz wobec seniorki rozpoczęło się postępowanie karne - poinformowały we wtorek niemieckie służby. Kobieta odpowie za ucieczkę z miejsca wypadku, a także za prowadzenie auta bez wymaganych uprawnień.

WIDEO - Alaksandr Łukaszenka był zakażony koronawirusem. Spotkał się jednak z ministrami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ tag24.de, polsatnews.pl