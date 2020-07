Policja szuka 25-latki w zaawansowanej ciąży. Od miesiąca nie wróciła do domu

Kom. Monika Kosiec powiedziała, że policja poszukuje 25-letniej Moniki Hryniewicz od 3 lipca. Wówczas rodzina zgłosiła zaginięcie kobiety.

25-latka wyszła z domu w niedzielę, 28 czerwca. Miała iść na giełdę samochodowo-towarową, na tzw. tereny podożynkowe, między ulicami Rolną a Orląt Lwowskich w Koszalinie. Do domu już nie wróciła i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

- Kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Ma 172 cm wzrostu, proste, długie do bioder ciemne włosy, niebieskie oczy, małe uszy, prosty nos i pełne uzębienie. Jest szczupłej budowy ciała - podała kom. Kosiec.

Dodała, że 25-latka w dniu zaginięcia ubrana była w niebieską tunikę z rękawem 3/4 i białym nadrukiem w kształcie motyla. Miała na sobie zielone leginsy, czarne buty typu "adidasy" z białą podeszwą oraz okulary korekcyjne z białym szkłem i czarną oprawką.

Zaginiona nie zgłosiła się na umówioną wizytę lekarską. Wcześniejszych nie opuściła.

Policja Koszalin Policja opublikowała wizerunek poszukiwanej kobiety

Policja we wtorek wydała ponowny komunikat dotyczący zaginięcia Moniki Hryniewicz. Pierwszy upubliczniła 7 lipca. Nadal apeluje do osób, które widziały kobietę, mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej, o osobisty kontakt z wydziałem kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 lub telefoniczny pod numerami: 477 841 543, 477 841 596 lub 112.