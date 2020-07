Podwójne zabójstwo na Pomorzu. Sprawca miał mieć ponad 5 promili

Policja zatrzymała w poniedziałek wieczorem 51-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo dwóch kobiet w jednym z mieszkań w powiecie malborskim (Pomorskie) - poinformowała we wtorek tamtejsza policja. Według RMF FM, zatrzymany miał ponad 5 promili alkoholu we krwi, a ofiary to jego konkubina oraz siostra.