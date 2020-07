Burze z gradem. Ostrzeżenia dla trzech województw

W tych województwach IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami może też padać grad.

🌩️Prognoza burz:#Burze możliwe będą na zachodzie i południu kraju. Związane z nimi będą opady do 30 mm, lokalnie do 40 mm, porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie punktowo do 85 oraz grad.

Największa intensywność burz prognozowana jest na godziny popołudniowe i wieczorne.#IMGW pic.twitter.com/LGJXQmwfVR