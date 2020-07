W Rowach wywróciła się łódź motorowa. Na pokładzie było 6 osób i pies

Dzięki czujności ratowników WOPR z Rowów (woj. pomorskie) udało się uniknąć tragedii. To oni zauważyli wywróconą łódź motorową ok. 200 metrów od brzegu morza. Na pokładzie było sześć osób i pies. Wszystkich bezpiecznie udało się wyciągnąć z wody.

Do groźnego zdarzenia doszło po godz. 14:30 nad Bałtykiem na wysokości plaży w Rowach. Ok. 200 metrów od brzegu wywróciła się motorówka, na której pokładzie było sześć osób.

Uratowano 6 osób i psa

Ratownikom, którzy zauważyli zdarzenie, udało się wyciągnąć wszystkich bezpiecznie na brzeg. - W akcji wykorzystano łódź motorową oraz skuter wodny z platformą - informuje Marek Chadaj, koordynator i instruktor WOPR.

- Z wody wyciągnięto cztery osoby dorosłe, dwie w wieku nastoletnim i psa - dodaje.

Prawie 180 utonięć

Ratownicy apelują o ostrożność nad wodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wbiegać rozgrzanemu do wody, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających i stosować się do poleceń ratowników.

Według ostatnich danych od kwietnia utonęło 178 osób.

pgo/ polsatnews.pl