Samolot "narysował" kangura na niebie. Efektowne pożegnanie z linią

Australijska linia lotnicza pożegnała się z erą lotnictwa, która trwała pół wieku i obejmowała wiele ważnych momentów w historii narodu. Ostatni Boeing 747-400 wystartował z lotniska w Sydney i poleciał do USA na "cmentarzysko" takich maszyn.

Ostatni lot maszyny przygotowano w taki sposób, by na niebie pojawił się ogromny rysunek kangura nawiązujący do loga linii lotniczych. Na lotnisku zgromadziły się tłumy.

Farewell, #Queenoftheskies✈️Today, the last 747 in our fleet, VH-OEJ departed Australia for the final time – adding a special display en roo-te to the US🦘#747farewell pic.twitter.com/KXzNKhxFOH