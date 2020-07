90 tomów akt w trzy godziny i zbieżność dat. Adwokat Nowaka zapowiedział zażalenie

- Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Podejrzany nie zapoznał się z nim w ogóle, także nie zna motywów, dowodów, które zostały przedstawione - powiedział. Obrońca twierdzi, że na zapoznanie się z 90 tomami akt mieli trzy i pół godziny.

Kania-Sieniawski zwrócił jednocześnie uwagę na "zbieżność dat", która jego zdaniem pokazuje charakter sprawy. Jak mówił, zarzuty pochodzą z 9 lipca, a do zatrzymania byłego ministra doszło 20 lipca. 12 lipca odbyły się natomiast wybory prezydenckie.

Przeciw Nowakowi toczą się dwa śledztwa: w Polsce i na Ukrainie, ponieważ Nowak posiada dwa obywatelstwa.

- Warszawski sąd aresztował Sławomira Nowaka i Jacka P. na 3 miesiące. Wobec Dariusza Z., b. dowódcy "Gromu" zastosowano areszt warunkowy; jeśli wpłaci on 1 mln zł poręczenia majątkowego, wyjdzie na wolność - przekazała w środę Mirosława Chyr, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

ZOBACZ: Sławomir Nowak przerwał milczenie. "To jest polityczna ustawka"

Jak dodała prok. Chyr, decyzję sądu wobec b. dowódcy "GROM-u" prokuratura będzie zaskarżać. - Uważamy, że w tym wypadku powinien być zastosowany jedynie izolacyjny, "niewolnościowy" środek zapobiegawczy - wyjaśniła rzecznik warszawskiej prokuratury.

Nowak "nie czuje się winny"

Decyzja o aresztowaniu zapadła w sądzie w środę ok. godz. 16:30. Posiedzenie w tej sprawie rozpoczęło się o godz. 10 w środę, a wnioski o aresztowanie b. ministra transportu Sławomira Nowaka, b. dowódcy jednostki "Grom" Dariusza Z. oraz biznesmena Jacka P. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do sądu we wtorek ok. godz. 19.