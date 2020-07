Efekt "Stranger Things", czy hipsterska moda? Wzrost sprzedaży kaset magnetofonowych

Ponad 65 tysięcy kaset magnetofonowych sprzedano w pierwszej połowie 2020 roku. To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie - podaje "Official Charts Company". Taśmy królowały w latach 80. i 90. Czy w najbliższym czasie powrócą na szczyt? Wszystko wskazuje na to, że zapomniany nośnik wrócił łask słuchaczy.