Belgijski sposób na wakacje. Noclegi w namiotach... na drzewie

Ten niecodzienny sposób na nocleg to pomysł holenderskiego artysty Dre Wapenaara.

Artystyczna instalacja

Namiot w kształcie łzy to nie miejsce do spania, ale też instalacja artystyczna. Jak przyznaje Wapenaar namioty są zbyt drogie, by produkować je na skalę komercyjną.

- Powinienem zaprojektować je w inny sposób, by móc je sprzedawać - dodaje. "Wiszące noclegi" znajdują się w Belgii, Holandii, Francji i w Stanach Zjednoczonych

WIDEO: Namioty na drzewach w Belgii

Ile kosztuje taki nocleg?

- Każdego lata miejsca w namiotach są w pełni zarezerwowane, ale w tym roku miejsca zapełniły się znacznie szybciej. Gdybyśmy mieli więcej namiotów, to też byłby zarezerwowane na każdy dzień lipca i sierpnia - powiedziała Katrien Houbey, szef turystyki w Borgloon (Belgia), gdzie wiszą cztery namioty.

- Myślę, że to z powodu wytycznych rządu, by podróżować po kraju. Ludzie więc zaczęli szukać alternatywy, by się gdzieś zatrzymać - powiedziała.

Koszt takiego noclegu to 70 euro za noc dla dwóch osób. Cena obejmuje dostęp do łazienki i grilla.

pgo/ polstanews.pl, Reuters