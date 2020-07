Atak na dom sędzi federalnej. Nie żyje jej syn, mąż w stanie krytycznym

Kiedy 20-letni syn sędzi, student Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, Daniel Anderl otworzył w niedzielę wieczorem drzwi do domu, mężczyzna w mundurze pracownika firmy kurierskiej FedEx oddał serię strzałów, zabijając go i raniąc ciężko 63-letniego znanego adwokata Marka Anderla. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Sędzia Salas była wówczas w suterenie i wyszła ze strzelaniny bez szwanku.

Dear Members of the University Community,



I was shocked last night to hear news of Daniel Anderl’s tragic death Sunday evening in New Jersey. Daniel was a rising junior, enrolled for classes beginning in the next few weeks. He turned 20 last week.https://t.co/NtEfxrGoxl