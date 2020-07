Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 583 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Na Covid-19 zmarły kolejne cztery osoby.

Oznacza to, że w sumie od wybuchu epidemii w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 200 843 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w tym kraju do 9082. Wyzdrowiało ok. 186 900 osób, w tym w ciągu ostatniej doby ok. 400 osób.

fot. PAP/EPA/Rainer Keuenhof / POOL