Popularna whisky w... papierowej butelce

Johnnie Walker to jedna z najbardziej znanych whisky na świecie. Jej tradycja sięga 200 lat. Trunek produkowany przez firmę Diageo do tej pory był sprzedawany w szklanych butelkach.

Ma się to zmienić na początku 2021 roku, kiedy popularna whisky będzie sprzedawana w nowych, ekologicznych butelkach. Będą one wykonane z papieru wyprodukowanego z pulpy drzewnej i utwardzone żywicą. Nakrętki mają być wykonane z aluminium. Butelki będą więc niemal w całości biodegradowalne.

Firma, która chwali się tym, że od lat stara się ograniczyć używanie plastiku, podkreśla, że nowa butelka to kolejny krok w walce z zanieczyszczeniem środowiska.

Today we announce we’ve created the world’s first ever 100% plastic free paper-based spirits bottle, made entirely from sustainability sourced wood. The bottle will launch with @johnniewalker_ whisky in early 2021 #paperbottle. Take a look: https://t.co/kyD2RjP1Cn pic.twitter.com/eaLIWjscQP