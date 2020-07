"W moim przekonaniu to on był na dopingu". Szefernaker odpowiada Nitrasowi

"Patrząc na zachowanie pana Sławomira Nitrasa, to sądzę, że on był na dopingu. Przykre jest, że jeśli ktoś przegrywa wybory, to szuka powodów, by to wytłumaczyć - powiedział w "Graffiti" Paweł Szefernaker. W ten sposób wiceszef MSWiA odniósł się do tweeta Nitrasa, który komentując wynik wyborów stwierdził, iż "zwycięzca był na dopingu".