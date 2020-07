Dziś na skraju Puszczy Bieniszewskiej pod Koninem pozostało pogorzelisko. Mogło być jednak znacznie gorzej.



W niedzielę po południu zapłonęły pozostałe po wyciętych drzewach gałęzie i liście. By opanować sytuację, potrzebna była sześciogodzinna walka prowadzona przez blisko pięćdziesięciu strażaków.

ZOBACZ: Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest śledztwo i nagroda za "podpalacza"



- Ogień był powyżej fragmentu drzewostanu - mówi Polsat News Piotr Kaźmierczak z Leśnictwa Bieniszew. - To był dzień, kiedy nie było dużych podmuchów wiatru. Jeśli byłoby wietrznie, bardziej sucho, to pożar by szedł po wierzchołkach i wtedy jedynie akcja lotnicza przyniosłaby skutek - dodaje.



Tym razem pożar udało się opanować. Przeraża jednak fakt, że zdaniem leśników podpalenie było celowe.



- Palił się cały stos równomiernie. Byliśmy praktycznie pewni, że to jest podpalenie w kilku miejscach - podkreśla Michał Urbaniak z Nadleśnictwa Konin.

WIDEO: Zobacz materiał "Wydarzeń"

Nagroda za wskazanie podpalacza



Puszcza zapłonęła w tym roku już po raz drugi. Wielokrotnie ogień trawił też okoliczne lasy prywatne. Nadleśnictwo wyznaczyło nagrodę - 5 tys. zł za wskazanie podpalacza. Kolejne 2 tys. zł zadeklarował wójt gminy Kazimierz Biskupi.



- W tej chwili jesteśmy pewni, ze jest to podpalenie, czyli jest osoba, która chce zniszczyć to, co natura budowała przez setki lat - mówi wójt.



Zniszczone mogą zostać bezcenne bogactwa przyrodnicze i zielone płuca Konina. Jednak zagrożone jest także dziedzictwo historyczne, m.in. mieszczący się z Bieniszewie XVIII-wieczny klasztor kamedułów.

ZOBACZ: Strażak podpalacz naczelnikiem OSP. Wychodzą kolejne skandale



Nad sprawą pracuje policja.



- Postępowanie w kierunku uszkodzenia mienia poprzez podpalenie prowadzi komisariat policji w Golinie, a my obecnie ustalamy sprawcę tego przestępstwa - mówi mł. asp. Sebastian Wiśniewski z policji w Koninie.



Ryzyko jest tym większe, że w lasach ciągle jest sucho. W okolicach Konina obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego.

O serii pożarów w lasach pisaliśmy już na początku lipca. Tylko w tym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) doszło do ponad 200 pożarów.

Z kolei sama część Puszczy Noteckiej, należąca do Nadleśnictwa Karwin (woj. lubuskie), płonęła 27 razy. Wiele dowodów wskazuje na to, że były to podpalenia. Leśnicy mówią dość i wyznaczają nagrody za informacje, które pomogą schwytać sprawców.

WIDEO - Sami z niepełnosprawnym wnukiem. Zebrana po reportażu kwota robi wrażenie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/grz/ polsatnews.pl, Polsat News