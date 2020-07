Wypadek skazał go na niepełnosprawność, ZUS na biedę

Borysik - wieś w województwie lubelskim. To tu 64-letni Stanisław Kamela i jego 88-letnia mama wiedli spokojne życie.



- Jak byłem zdrowy, zawsze zarobiłem. Ja wyuczony stolarz, dlatego palców nie mam. Chciałby człowiek te parę złotych zarobić, ale nie da się. Maszyny stoją – opowiada Stanisław Kamela.

W lutym ubiegłego roku, kiedy pan Stanisław ścinał drzewo, spadła na niego potężna gałąź. W stanie krytycznym został przywieziony do szpitala w Lublinie. Liczne złamania żeber i kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa to tylko część poważnych urazów. Lekarze nie dawali szans, że będzie chodził.



- Proszę panią… "trup". Ja dwa tygodnie to nie widziałam nic. On w śpiączce był - mówi Hieronima Kamela, matka Stanisława.

Dramatyczna sytuacja finansowa



Sytuacja finansowa syna i matki stała się dramatyczna. Na emeryturę z KRUS-u pan Stanisław musi czekać jeszcze rok - aż ukończy 65 lat. Wystąpił do ZUS-u z wnioskiem o 500 plus dla osób niesamodzielnych. Był pewien, że jest to tylko formalność, bo lekarze z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie mieli żadnych wątpliwości wydając swoje orzeczenie wcześniej.



- To już jest ponowne orzeczenie pana Stanisława. Wymaga długotrwałej opieki i pomocy osób drugich, ponieważ jest niezdolny do samodzielnej egzystencji - informuje Ewa Sylwestrzak, przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.



Tyle, że orzeczenie zespołu nie jest zobowiązujące dla ZUS, który decyduje o 500 plus dla niepełnosprawnych.

- Lekarze orzecznicy ZUS zdają sobie sprawę i mają pewność, że pan Stanisław wymaga dalszej pomocy, dalszego leczenia, rehabilitacji, natomiast czterej lekarzy, którzy badali pana Stanisława nie stwierdzili by był on osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji - mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.



- Stawałem na komisję, to tam na mnie wcale nikt mnie nie badał. Kazano mi siąść i tyle wszystkiego Nawet kurtki nie zdjęli. Nic. Takie badanie - wspomina wizytę przed komisją ZUS pan Stanisław.

Jak to możliwe, że dana osoba stając z tymi samymi dokumentami przed dwoma komisjami może otrzymać rożne decyzje?



- Dwie komisje lekarskie wydają dwa rożne orzeczenia, ponieważ są orzeczenia do rożnych celów, na podstawie rożnych kryteriów i przepisy nie przekładają jednego orzeczenia na drugie - tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.

Pomoc dla najuboższych



Emerytura mamy pana Stanisława musi im wystarczyć na życie. Jedyny dochód mężczyzny to 215 złotych wypłacane co miesiąc przez ośrodek pomocy. Jest to zasiłek pielęgnacyjny. Z powodu biedy korzysta również z innej pomocy ośrodka.



- Pan Stanisław Kamela zakwalifikował się do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych rehabilitanta i psychologa. Jest to pomoc nieodpłatna dla najbiedniejszych mieszkańców gminy Urszulin, którzy bez tego wsparcia samodzielnie nie mogliby funkcjonować w codziennym życiu - informuje Marzena Trzaskowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Pan Stanisław ma 200 zł zasiłku, a jego mama niewiele pond 1000 zł emerytury, za to muszę przetrwać.

