Dalsza współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest decyzja Porozumienia

Porozumienie Jarosława Gowina deklaruje gotowość do "realizacji ambitnego programu reform Polski" w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy - głosi stanowisko ugrupowania byłego wicepremiera przyjęte na wtorkowym posiedzeniu prezydium zarządu krajowego.

"Partia Porozumienie Jarosława Gowina, w związku z zakończeniem serii kampanii wyborczych w Polsce, w obliczu trzech lat do kolejnych wyborów, a także wobec konieczności walki ze skutkami pandemii, deklaruje dalszą gotowość do realizacji ambitnego programu reform Polski w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy trzech partii: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia Jarosława Gowina" - czytamy w stanowisku przyjętym we wtorek.

Porozumienie w stanowisku przyjęło również sześć priorytetów na najbliższe trzy lata. Wśród nich znalazły się: polityka gospodarcza, której fundamentem powinno być m.in. wsparcie dla przedsiębiorczości i ekspansja zagraniczna polski firm, aktywna polityka europejska, rozwój polskiej nauki i polityka "szeroko zakrojonego bezpieczeństwa".

Porozumienie jako priorytet uznało także "reformę instytucji państwa w kierunku poprawy ich efektywności, a także synergii rządu i samorządu" oraz wypracowanie wspólnie ze środowiskami reprezentującymi młodzież "Strategii Sztafety Pokoleń".

bia/ PAP