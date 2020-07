Ile zarabia prezydent i jaką ma "emeryturę"

Z oświadczenia majątkowego prezydenta Andrzeja Dudy wynika, że w 2019 roku zarobił on 243 041,43 zł, co daje miesięczną kwotę powyżej 20 tys. zł. Na tę sumę złożyły się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek stażowy. Prezydent otrzymuje ponadto m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkanie w oficjalnej siedzibie oraz pełne wyżywienie.