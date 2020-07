Wypadek Polaków w Austrii. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu

W nocy z soboty na niedzielę w austriackim mieście Mittersill w kraju związkowym Salzburg doszło do wypadku z udziałem czterech Polaków wieku od 22 do 47 lat. Przy wjeździe do miasta samochód nagle skręcił w lewo i wbił się w barierki mostu. Mężczyźni trafili do szpitala.