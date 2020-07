Uciekł z pumą do lasu, trwa obława. Policja wydała oświadczenie

Policja z Zawiercia wydała oświadczenie "w związku z dużą ilością informacji medialnych i komentarzy w przestrzeni internetowej dotyczących próby przejęcia pumy przez ZOO w Poznaniu, a także działań Policji w tej sprawie". Podkreślono, że ustawową rolą policji jest "wykonywanie czynności na polecenie sądów".

Policja wyjaśniła, że puma miała zostać przekazana przez właściciela do ZOO w Poznaniu, a ponieważ tego nie zrobił, sąd zlecił policji pomoc w ustaleniu miejsca przechowywania zwierzęcia. "W dniu 1.07.2020 r. wpłynęło do KPP w Zawierciu oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posiadacza pumy, co pozwoliło na poszerzenie naszych działań o czynności operacyjne i wytypowanie konkretnych miejsc do realizacji postanowienia Sądu" - wyjaśniała policja.

Nie poinformowano policji o próbie przejęcia pumy

"Biorąc pod uwagę szczególny charakter tej sprawy i dokonane rozpoznanie, było do przewidzenia, iż dotychczasowy właściciel nie będzie chciał oddać Nubii dobrowolnie, gdyż bezsprzecznie jest z nią bardzo związany emocjonalnie" - poinformowano.

Funkcjonariusz wyrazili jednocześnie zaskoczenie, iż "przedstawiciele ZOO w Poznaniu wraz z asystującymi im dziennikarzami podjęli samodzielną próbę przejęcia Nubii, nie informując nas wcześniej o tym fakcie", a efektem tej nieudanej próby, była ucieczka właściciela z drapieżnikiem.

"Jedynym pozytywnym aspektem tej nieudanej realizacji jest fakt, że nikt nie doznał obrażeń ciała" - konstatują policjanci.

Sprawa pumy - oświadczenie. W związku z dużą ilością informacji medialnych i komentarzy w przestrzeni internetowej... Opublikowany przez Policja Zawiercie Sobota, 11 lipca 2020

Weteran wojenny z misji w Afganistanie

Od piątku od godziny 11:00 do 23:00 trwały poszukiwania Kamila S., weterana wojennego z misji w Afganistanie, który wraz z pumą Nubią oddalił się do lasu. Zgodnie z wyrokiem sądu ze stycznia tego roku, zwierzę nie powinno znajdować się pod jego opieką.

ZOBACZ: Uciekł z pumą do lasu, nieoficjalnie: to weteran z Afganistanu. Trwają poszukiwania

Poszukiwania wznowiono w sobotę, trwają również w niedzielę. Do akcji zaangażowanych zostało ponad 200 policjantów - większość z Zawiercia, ale pomagają również mundurowi z Katowic. Przeczesywane są lasy w okolicy gminy Pilica oraz w gminie Ogrodzieniec oraz trasy przebiegające przez nie. Zaangażowano również helikopter i dron.

Kamil S. w piątkowy wieczór na Facebooku opublikował oświadczenie, w którym zaznaczył, że chęć odebrania pumy przez pracowników zoo w Poznaniu była atakiem.

"Nubia jest moim dzieckiem"

"Nubia jest moim dzieckiem, jest traktowana nawet wyżej niż moje dziecko. Nie pozwolę na to, żeby Ogród Zoologiczny w Poznaniu wyciągnął ręce. Cała sytuacja jest tak naprawdę wielką farsą" - napisał.

W sobotni poranek na ten sam fanpage dodał filmik, na którym głaska pumę. "Bezpieczni" - tak brzmi napis umieszczony na wideo.

Dziękujemy za każdą wiadomość. Za każde wsparcie. Siła w Was. Udostępniamy nasze posty. Podajemy dalej. Bez tego kłamstwo będzie góra. Niech media widzą jaką mamy armię. Czekamy na rozwój wydarzeń. Czekamy na fachową pomoc prawną. Bez tego nie możemy nic zrobić. Opublikowany przez Projekt PUMA - Nubią Piątek, 10 lipca 2020

grz/ polsatnews.pl