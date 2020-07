Zniżka u fryzjera, pieniądze w zamian za głos na kandydata. Przypadki łamania ciszy wyborczej

W sobotę w całej Polsce doszło do ponad 130 przypadków łamania ciszy wyborczej. Najczęściej polegały one na zrywaniu, niszczeniu bądź wieszaniu plakatów z kandydatami na urząd prezydenta RP. Policjanci w woj. warmińsko-mazurskim odnotowali także dwa przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa łapownictwa wyborczego.

Do godz. 14 w sobotę w całym kraju doszło do 137 incydentów łamania ciszy wyborczej.

- Większość z nich polegała na zrywaniu plakatów i umieszczaniu na nich obraźliwych wpisów - podał podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

Incydenty miały miejsce m.in. w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim czy dolnośląskim.

Ulotki w skrzynce pocztowej

Ciszę wyborczą łamano nie tylko zrywając lub wieszając plakaty. Odnotowano również przewinienia w social mediach (przypadek z woj. zachodniopomorskiego), umieszczanie ulotek za wycieraczkami samochodów oraz wrzucanie ich do skrzynek pocztowych (woj. kujawsko-pomorskie).

Mandatem został ukarany kierowca z Pobiedzisk (woj. wielkopolskie), na którego samochodzie umieszczony był plakat wyborczy. W sobotnie przedpołudnie mężczyzna wybrał się autem na zakupy.

Zniżka u fryzjera

Policjanci w woj. warmińsko-mazurskim odnotowali w sobotę dwa przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa łapownictwa wyborczego - w Gołdapi oferowano 20 proc. zniżkę w zakładzie fryzjerskim w zamian za głosowanie na określonego kandydata, a w Działdowie za to samo oferowano pieniądze.

- Postępowania w tych sprawach będą się toczyć w oparciu o artykuł 250 kodeksu karnego, który przewiduje za takie przestępstwo do 5 lat więzienia - powiedział Jackowski. Policjant nie podał, jaką kwotę oferowano za głosowanie w Działdowie, nie wskazał także, na szkodę jakich komitetów wyborczych miały być popełnione oba przestępstwa.

Cisza wyborcza w Polsce

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

ac/ PAP, polsatnews.pl