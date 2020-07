53 edycja KSW - emocji nie zabraknie

Federacja KSW w specjalnym studiu telewizyjnym organizuje galę z jedną najsilniejszych kart w historii. Rozpiska głównie skupiająca się na polskich nazwiskach elektryzuje kibiców sportów walki. W najważniejszym pojedynku wieczoru zobaczymy kolejną odsłonę trylogii Gamrot (15-0-1NC, 4 KO, 4 Sub) – Parke (28-6-1-1NC, 4 KO, 12 Sub). Choć ostatecznie stawką starcia nie będzie mistrzowski pas, to walka odbędzie się na dystansie pięciu rund.

KSW 53 transmisja. Gdzie oglądać na żywo?

Mańkowski czy Wrzosek?

Drugim pojedynkiem, który zapowiada się równie ciekawie, jest walka Mańkowskiego z Wrzoskiem. Obaj panowie nie przepadają za sobą, dlatego podobnie jak w walce wieczoru możemy być pełni emocjonującej wymiany ciosów w stójce i parterze. Panowie od dłuższego czasu wymieniają uprzejmości: w mediach społecznościowych, magazynie „Koloseum”, czy ostatnio podczas oficjalnego ważenia.





Powrót Drwala

Obojętnie nie można również przejść obok powrotu Drwala do KSW. Weteran mieszanych sztuk walki wraca po pięciu latach do KSW. Jego rywalem będzie Bieńkowski, który również miał dłuższą przerwę od pojedynków w klatce. Po raz ostatni walczył ponad dwa lata temu, dlatego dyspozycja obu zawodników jest sporą niewiadomą.





Czas na debiut Grzebyka

Do klatki polskiej federacji powracają m.in. Szymański oraz Sowiński. Ciekawie zapowiada się także występ nowej gwiazdy KSW, Grzebyka. Podwójny mistrz FEN ciężko zapracował swoimi występami na transfer do organizacji Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego. W swoim pierwszym pojedynku zmierzy się z Jakubcem, dla którego również będzie to debiut w KSW.

Inny rywal Szymańskiego



Po raz kolejny w klatce KSW zobaczymy Szymańskiego. Początkowo jego rywalem miał być mistrz czesko-słowackiej organizacji Mateusz Legierski, jednak wyeliminowała go kontuzja. Organizatorzy szybko znaleźli zastępstwo. W jego miejsce wskoczył Filip Pejic. Ich pojedynek powinien obfitować w ciekawe wymiany.

Karta walk gali KSW 53:





Mateusz Gamrot (15-0-1NC, 4 KO, 4 Sub) - Norman Parke (28-6-1-1NC, 4 KO, 12 Sub)

Borys Mańkowski (20-8-1, 3 KO, 8 Sub) vs Marcin Wrzosek (14-6, 5 KO, 3 Sub)

Tomasz Drwal (21-5-1, 13 KO, 5 Sub) vs Łukasz Bieńkowski (5-3, 2 KO)

Andrzej Grzebyk (16-3, 9 KO, 3 Sub) vs Tomasz Jakubiec (10-2, 4 KO, 1 Sub)

Roman Szymański (12-5, 1 KO, 3 Sub) vs Filip Pejić (14-3-2, 9 KO, 3 Sub)

Artur Sowiński (20-11-2NC, 7 KO, 7 Sub) vs Gracjan Szadziński (8-3, 6 KO)

Kamil Szymuszowski (17-6, 3 KO, 4 Sub) vs Michał Pietrzak (8-4, 2 KO, 2 Sub)

Sebastian Przybysz (6-2, 3 KO, 1 Sub) vs Jakub Wiłkacz (10-2-1, 8 Sub)

MM, Polsat Sport