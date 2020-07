W samej bieliźnie i bez opieki. 7-latek błąkał się w nocy po ulicy

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. 2 w nocy na jednej z ulic osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. Policjanci, po otrzymaniu zgłoszenia, pojechali na miejsce i zaopiekowali się dzieckiem, a następnie rozpoczęli poszukiwanie jego rodziców.

7-latek powiedział mundurowym, że wyszedł z mieszkania, w którym był jego ojciec. - Nie potrafił tam jednak trafić, z uwagi na to, że mieszkał tam od niedawna. Funkcjonariusze w wyniku podjętych działań ustalili miejsce zamieszkania chłopca - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze.

ZOBACZ: Kiedy znika dziecko. "Istotna jest każda sekunda"

Ojciec chłopca spał w mieszkaniu. 33-latek nawet nie zauważył, że dziecko wyszło na zewnątrz w środku nocy.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie. Ojciec 7-latka został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu.

Śledczy sprawdzają, czy 33-latek sprawując opiekę w stanie nietrzeźwości, nie zagroził zdrowiu lub życiu dziecka.

WIDEO - Śmierć sołtysa wsi Zbrza. Znaleziono zwłoki poszukiwanego mężczyzny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/grz/ polsatnews.pl