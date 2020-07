Premier Wybrzeża Kości Słoniowej zmarł po posiedzeniu rządu

Amadou Gon Coulibaly, nazywany AGC, wrócił z Francji w miniony czwartek. W tamtejszym szpitalu leczył się dwa miesiące.

W środę polityk poczuł się źle na posiedzeniu rządu, według części mediów stracił przytomność, i został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. O jego śmierci poinformował prezydent kraju w telewizyjnym oświadczeniu.

BREAKING NEWS: Amadou Gon Coulibaly, Ivory Coast's prime minister and ruling party's presidential candidate for October election, dies at 61 - State TV#sabcnews pic.twitter.com/ueGgIdSa8A — SABC News (@SABCNews) July 8, 2020

Jak pisze AFP, śmierć Gona Coulibaly'ego może wywołać zamieszanie w rządzącym bloku RHDP, w skład którego wchodzi Zrzeszenie Republikanów, partia Coulibaly'ego. Blok ten musi go zastąpić innym kandydatem w wyborach prezydenckich, które są uważane za kluczowy test stabilności w kraju będącym największym producentem kakao na świecie.

Ouattara zwyciężył w 2010 po raz pierwszy w wyborach prezydenckich, pokonując Laurenta Gbagbo, co doprowadziło do krótkiej wojny domowej, w której zginęło ok. 3 tys. osób.

Ouattara wyznaczył Gona Coulibaly'ego na kandydata na prezydenta z ramienia RHDP w marcu po ogłoszeniu, że nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję.