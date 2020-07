USA opuszczają Światową Organizację Zdrowia. Rozpoczęto procedurę

O początku wychodzenia USA ze Światowej Organizacji Zdrowia poinformował demokratyczny kongresmen Bob Memendez.

"Kongres otrzymał powiadomienie, że prezydent Donald Trump oficjalnie wycofuje Stany Zjednoczone z WHO, w środku pandemii" - napisał na Twitterze.

Jego zdaniem, "nazwać to, jak Trump zareagował na Covid-19 chaotycznym i niespójnym, to za mało. (Wyjście z Organizacji - red.) nie będzie chronić żyć Amerykanów i interesów ich kraju, lecz pozostawia mieszkańców chorymi, a Amerykę samotną" - uznał.

