Mosbacher skomentowała wymianę zdań z Mazurek

Niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji – napisała we wtorek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, odnosząc się do wymiany zdań, którą miała z europosłanką PiS Beatą Mazurek.

Mosbacher zapewniła, że relacje polsko-amerykańskie "jeszcze nigdy nie były tak bliskie, co widać było ostatnio w Waszyngtonie".

"Chciałabym podkreślić, że niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji" – poinformowała w twitterowym wpisie.

Chciałabym podkreślić, ze niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji. Jeszcze nigdy nie były one tak bliskie, co widać było ostatnio w Waszyngtonie! — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 7, 2020

W niedzielę europosłanka PiS, była rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek krytykowała kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego za kwestię debaty.

"Powinna się pani wstydzić"

"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" – napisała.

.@BeataMK - dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020

Do tego wpisu odniosła się w poniedziałek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Beata Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" – napisała Mosbacher.

O twitterowe starcie Mosbacher-Mazurek, Piotr Witwicki w "Graffiti" pytał szefa gabinetu politycznego prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. - Byłem wczoraj w kontakcie z ambasador Georgette Mosbacher. Nie jest to stanowisko USA - zapewnił.

"Odstraszanie naszym priorytetem"

Również w poniedziałek ambasador USA w Polsce zareagowała na wpis senatora KO Marcina Bosackiego, który napisał na Twitterze, że b. prezydent USA Barack Obama "wyrzucił" prezydenta Rosji Władimira Putina z G8, zaś obecny prezydent USA Donald Trump "chce go tam przywrócić". "Obama zaczął budować tarczę w Redzikowie, Trump to spowolnił" – stwierdził senator KO.

.@MarcinBosacki, wręcz przeciwnie, ciężko pracowałam z amerykańską i polską stroną aby ukończyć budowę w Redzikowie tak szybko, jak to możliwe, pomimo opóźnień podwykonawców. Odstraszanie pozostaje naszym priorytetem! https://t.co/xFTOf6Uynz — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020

"Wręcz przeciwnie, ciężko pracowałam z amerykańską i polską stroną, aby ukończyć budowę w Redzikowie tak szybko, jak to możliwe, pomimo opóźnień podwykonawców. Odstraszanie pozostaje naszym priorytetem!" – odpowiedziała Mosbacher.

