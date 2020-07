Prezes PiS obiecywał 4 tys. zł płacy minimalnej. Będzie dużo mniej

Nic nie wskazuje na to, że zrealizowana zostanie obietnica Jarosława Kaczyńskiego o płacy minimalnej podniesionej w 2021 roku do 3 tys. zł, a w 2023 roku do 4 tys. Narodowy Fundusz Zdrowia zakłada, że za trzy lata najmniejsze wynagrodzenie wyniesie 2800 złotych.

Najnowszą Prognozę Przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował thnik thank PublicPolicy.pl. Z kolei NFZ w swoich wyliczeniach kierował się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wynika z nich także, że do 2023 roku stopa bezrobocia będzie utrzymywać się na poziomie 8 proc. (dziś jest to 6 proc.)

Czeka nas stagnacja

Gdyby nie pandemia to dane ministerstwa najpóźniej 10 maja trafiłyby do partnerów rządu w Radzie Dialogu Społecznego. Jednak w jednej z ustaw antykryzysowych zapisano, że przygotowanie i przekazanie prognozy może się odwlec do 31 lipca (czyli po wyborach prezydenckich). Nie zmieniono natomiast terminów dla prognozy NFZ i dlatego Fundusz już został zapoznany z najważniejszymi liczbami.

NFZ musi z wyprzedzeniem znać "dynamikę liczby osób płacących składki i ich przewidywaną wysokość" i dlatego na podstawie raportów Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia przygotował prognozę swoich przychodów na lata 2020-23.

Wymowa dokumentu jest jednoznaczna - będziemy mieli przez kilka lat dużo więcej niż milion bezrobotnych, a płaca minimalna i średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosną nieznacznie.

Powolny wzrost płac

Jesienią 2019 rok, w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecał bardzo dynamiczne podniesienie płacy minimalnej. W 2021 roku miałaby ona wzrosnąć z obecnych 2600 złotych do 3 tys., a w 2023 roku do 4 tys.

Tymczasem z planów Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2021 roku będzie to 2665 złotych, w 2022 roku - 2732 złote, a w 2023 roku - 2800 złotych.

Trzeba jednak zastrzec, że Ministerstwo Finansów nie przekazało NFZ żadnych danych na temat podniesienia płacy minimalnej. Oficjalnie niczego nie przesądziło, ale też nie uwzględniło podwyżek planowanych wcześniej przez PiS i ogłoszonych w kampanii wyborczej. W tej sytuacji policzono - niejako z automatu - że płaca będzie wzrastała według założonej przez ministerstwo inflacji - 2,5 proc. w latach 2021-23. Zresztą wydaje się mało prawdopodobne, by w dobie kryzysu ekonomicznego pracodawcy w ramach Rady Dialogu Społecznego zaakceptowali projekt wielkiego wzrostu płac.

Bez szans na 2 tys. euro od prezydenta Dudy

Znamy też przewidywaną przez Ministerstwo Finansów i NFZ wysokość średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W tym roku ma to być 5064 zł, w 2021 - 5301 zł, w 2022 - 5535 zł, a w 2023 - 5748 zł. Nominalnie płace będą więc rosnąć w tym okresie o 3-4,7 proc, podczas gdy na przykład w latach 2018-19 mieliśmy coroczne wzrosty rzędu 7,3 proc.

Z obliczeń Sławomira Dudka, głównego ekonomisty Pracodawców RP i byłego wieloletniego dyrektora w Ministerstwie Finansów, wynika, że w tym roku płace realne (skorygowane o inflację) wzrosną zaledwie o 0,17 proc.

Pod koniec czerwca podczas jednego z wieców wyborczych prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że u schyłku jego drugiej kadencji - czyli w 2025 roku - średnia płaca w Polsce wyniesie nawet 2 tys. euro. W przeliczeniu na naszą walutę byłoby to dziś prawie 9 tys. zł. W świetle rządowych prognoz na lata 2020-23 widać, że wizja prezydenta nie ma żadnych podstaw ekonomicznych.

Wysokie bezrobocie

W dokumencie NFZ znajdujemy także prognozę, że bezrobocie rejestrowane wzrośnie o 45 proc. w tym roku, a później będzie powoli malało, ale do 2023 roku nie wróci do poziomu z 2019 roku. Przez kilka najbliższych lat stopa bezrobocia nie spadnie poniżej 8 proc.

Przypomnijmy, że w październiku 2019 roku stopa oficjalnego bezrobocia osiągnęła wieloletnie minimum i zmalała do 5 proc, a w końcu maja tego roku wzrosła do 6 proc. NFZ zakłada, że średnioroczne bezrobocie w 2020 roku przekroczy 1 322 tysiące osób. Jest to liczba o ponad 300 tys. większa niż w maju.

Sławomir Dudek zauważa, że jeśli NFZ w swoich wyliczeniach nie popełnił błędu merytorycznego, to pod koniec roku będziemy mieli 2 miliony ludzi bez pracy i stopę bezrobocia w okolicach 12 proc., bowiem tylko wtedy średnia dla całego roku liczba bezrobotnych może wzrosnąć do 1,3 miliona.

Jacek Brzeski