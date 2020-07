Rekord świata w jedzeniu hot dogów. 75 bułek w 10 minut

Wśród panów najwięcej hot dogów w ciągu 10 minut zjadł Joey Chestnut - aż 75, poprawiając swój najlepszy wynik z 2018 roku, kiedy zjadł o jednego hot doga mniej. Według organizatorów zawodów Kalifornijczyk ustanowił rekord świata.

- Zawsze dążę do rekordu. Wiem, że tego chcą moi fani - powiedział Chestnut jeszcze przed rozpoczęciem zawodów.

IT’S OFFICIAL! New world record for @joeyjaws with 75 @originalnathans HDBs! pic.twitter.com/ByulVAhfeR

Rekord świata ustanowiła także zwyciężczyni sprzed roku w nowojorskim konkursie, 34-letnia Amerykanka Miki Sudo, która zjadła 48,5 hot doga w ciągu 10 minut i tym samym poprawiła również swój najlepszy życiowy wynik z 2012 roku, kiedy pochłonęła 41 bułek z parówkami.

Poprzedni rekord ustanowiła osiem lat temu Sonya Thomas zjadając 45 hot dogów.

🌭BREAKING NEWS: Bringing it home for girls who can eat 🙌🏽



Competitive eater @OMGitsMIKI breaks all-time women’s hot dog eating record with 48 1/2 hot dogs in 10 minutes @originalnathans hot dog eating contest pic.twitter.com/GMUg1ECcoW