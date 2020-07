"Niesamowity pech". Tuż przed otwarciem pubów w Anglii, ich lokal zniszczył pijany kierowca

Zgodnie z zaleceniami rządu, puby mogły otwierać się od godz. 6. Jednak do oficjalnego wznowienia działalności w Swan Inn nie doszło.

ZOBACZ: W Anglii otworzyli puby. Przyszły tłumy

O godz. 2 w nocy właścicieli pubu, którzy mieszkają bezpośrednio nad lokalem, obudził "okropny huk". Po chwili odkryli, że zapadła się część podłogi w ich sypialni.

"Spędziliśmy tygodnie na przygotowaniach"

Państwo Perkins natychmiast pobiegli na parter. Ich oczom ukazał się samochód "zaparkowany" w zniszczonym lokalu i zniszczony front budynku. W środku auta siedziały trzy młode osoby.

- Spędziliśmy tygodnie, by przygotować pub do otwarcia i nagle, osiem godzin przed, dzieje się to. Czy można mieć większego pecha? - powiedziała właścicielka pubu Ann Perkins w rozmowie z BBC.

Policja, która przyjechała na miejsce ustaliła, że kierowca to 17-latek, który wsiadł do samochodu bez pozwolenia rodziców i zaprosił na "przejażdżkę" rówieśników. W momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Wszyscy podróżujący odnieśli niegroźne obrażenia. Po wizycie w szpitalu, pasażerowie zostali zwolnieni do domu, z kolei kierowca trafił do policyjnego aresztu.

Choć naprawa szkód ma zająć kilka miesięcy, to właściciele pubu nie dali za wygraną. Mieszkańcy wioski pomogli w uprzątnięciu gruzu i kawałków szkła, inni zajęli się czyszczeniem kufli i baru. W efekcie, już w sobotę popołudniu poinformowano, że obiady i piwo będą serwowane do odwołania w namiocie ogrodowym.

bas/ml/ BBC, polsatnews.pl