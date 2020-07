Tusk zaprasza Kaczyńskiego na spacer. "Pogadamy o dawnych czasach"

Donald Tusk na Twitterze zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na spacer. "Pogadamy o dawnych czasach" - zwrócił się były premier do prezesa PiS, wskazując na to, że to właściwy czas, by pozwolić prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu odpocząć "od naszych sporów".