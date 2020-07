Odra w Polsce. Ogromna różnica w liczbie przypadków

Odra jest zakaźną chorobą wirusową. Szerzy się drogą powietrzno-kropelkową. Osoba, która wcześniej na nią nie chorowała i nie była szczepiona przeciw niej, jest podatna na zakażenie i – jak wskazują eksperci – w razie styczności z chorym zakazi się z prawdopodobieństwem wynoszącym około 98 proc.

Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepienie jest jedynym znanym sposobem ochrony przed tą chorobą.

W całym 2019 r. zanotowano w Polsce 1492 przypadki odry, w 2018 r. – 359.

Włochy: koronawirus zatrzymał odrę

Kwarantanna z powodu pandemii koronawirusa zatrzymała we Włoszech zachorowania na odrę, która szerzyła się w tym kraju w ostatnich latach. Krajowy Instytut Służby Zdrowia podał, że w kwietniu i maju nie zanotowano ani jednego przypadku tej choroby.

Podczas gdy w całym zeszłym roku zarejestrowano ponad 1600 zachorowań na odrę, dotąd w tym roku zostało potwierdzonych 98. W styczniu zachorowały 52 osoby, w lutym 37, a w marcu dziewięć. Od tego czasu nie zgłoszono żadnych następnych zachorowań. Lekarze tłumaczą to narodową kwarantanną, zamknięciem kraju oraz ograniczeniem kontaktów między ludźmi.

Odra była w ostatnich latach coraz poważniejszym problemem we Włoszech, zwłaszcza z powodu poważnych powikłań, do jakich dochodziło w jej wyniku. Przypadki tej choroby wirusowej w 2019 roku potwierdzono we wszystkich regionach kraju, w tym 58 proc. w Lombardii i Lacjum. Średnia wieku chorych to 30 lat. 86 proc. osób, które zaraziły się odrą, nie było szczepionych.

Szczepionka przeciwko odrze jest na liście obowiązkowych szczepień, wprowadzonych przez rząd na mocy ustawy w 2017 roku.

luq/ PAP