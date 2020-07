Nie żyje 15-miesięczna dziewczynka. Matka potrąciła ją autem

Wstępne informacje mówią o tym, że dziewczynkę potrąciła jej 36-letnia matka. Do tragedii doszło na terenie prywatnej posesji.

Rodzice natychmiast zawieźli dziecko do szpitala. Jednak podczas podróży jego stan się pogorszył.

Zmarła na skutek obrażeń

- Pomimo prób reanimacji dziewczynka zmarła wskutek obrażeń - powiedziała rzecznik bielskich policjantów asp. Ilona Michalczyk.

Rodzice dziecka byli trzeźwi. - Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ. Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia - dodała Michalczyk.

Chciał zrobić miejsce dla śmigłowca LPR, przejechał dziecko

Kilka dni temu do podobnej tragedii doszło w Chrząstowie (woj. wielkopolskie). Ratownicy mieli udzielić pomocy mężczyźnie z cukrzycą, który zasłabł. Na posesji, na której miał wylądować helikopter stały zaparkowane samochody. Kierowcy musieli jest przestawić. Miejsce interwencji zabezpieczała straż pożarna.

Jeden z kierowców potrącił dwuletnie dziecko. Nie wiadomo, w jaki sposób chłopiec znalazł się w pobliżu auta. Mimo szybko udzielonej pomocy, dziecka nie udało się uratować.

Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. Dzielnicowy zatrzymał go w sąsiedniej wsi. We wtorek usłyszał zarzut. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie komentuje tej konkretnej sprawy, ale przypomina o podstawowej zasadzie, kiedy dochodzi do wypadku.

"Ważniejsze udzielanie pomocy"

- Rolą osoby wzywającej nie jest zabezpieczanie miejsca dla śmigłowca. Ważniejsze jest, żeby takie osoby udzielały pierwszej pomocy osobie poszkodowanej - tłumaczy Łukasz Chalupka, pilot LPR.

Oznacza to, że mężczyzna nie musiał przestawiać samochodu we własnym zakresie. To pilot podejmuje decyzję o miejscu lądowania.

- Śmigłowiec ląduje tam, gdzie pilot uzna, że jest bezpiecznie i jak najbliższej poszkodowanego - mówi Ireneusz Woliński z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

