Ministrowie podjęli decyzję ws. tabloidu. "Nie prenumeruje się szamba"

"Po dzisiejszej absolutnie haniebnej okładce tabloidu »Fakt« podjąłem decyzję o rezygnacji z prenumeraty tej gazety w ministerstwie, którym kieruję. Są jakieś granice" - głosi wpis ministra Gróbarczyka na Twitterze.

Po dzisiejszej absolutnie haniebnej okładce tabloidu „Fakt” podjąłem decyzję o rezygnacji z prenumeraty tej gazety w ministerstwie, którym kieruję. Są jakieś granice. — Marek Gróbarczyk (@marekgrobarczyk) July 3, 2020

Wicepremier Gliński w odpowiedzi na niego napisał: "Popieram Marka Gróbarczyka. Zrobimy to samo. Nie prenumeruje się szamba".

Popieram @marekgrobarczyk. Zrobimy to samo. Nie prenumeruje się szamba. https://t.co/bqU3zE0xjD — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) July 3, 2020

Sprawa ułaskawienia

W piątek w "Fakcie" opisano sprawę ułaskawienia przez prezydenta mężczyzny skazanego za przestępstwo seksualne na małoletniej osobie. Akt łaski dotyczył skrócenia zakazu zbliżania do osób pokrzywdzonych, o co wystąpiły one same, a mężczyzna karę więzienia już odbył. "Fakt" napisał, że prezydent "pomógł bestii, która seksualnie znęcała się nad własnym dzieckiem".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział o ułaskawieniu, że w tej sprawie prezydent okazał empatię korzystając z prawa łaski wobec ofiar, które prosiły o ustabilizowanie sytuacji życiowej.

"Tak naprawdę prezydent wyszedł naprzeciw wielokrotnym prośbom, można powiedzieć wręcz błaganiom dorosłej już córki i żony tego skazanego. To one prosiły (...) pana prezydenta, by pozwolił im korzystając z prawa łaski na kontakty z tym zmienionym ojcem, z którym odbudowały sobie relacje" - wskazał Ziobro.

