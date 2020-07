Gmina do dezynfekcji. U członkini komisji wyborczej wykryto koronawirusa

O tym, że kobieta jest zakażona koronawirusem poinformowała w piątek wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska. - Osoba ta nie wykazywała żadnych objawów - przekazała wójt.

ZOBACZ: Członkini komisji wyborczej z koronawirusem. "Jej mąż i teść też byli w komisjach"

Wyjaśniła, że członkini komisji miała w poniedziałek po wyborach zaplanowane przyjęcie do szpitala. W ramach procedury przyjęcia wykonano jej test na COVID-19 i okazało się, że wynik jest pozytywny. Przy wyborach - w innych komisjach - pracowały także dwie osoby z rodziny tej kobiety - mąż i teść. Oczekują obecnie na wyniki testów na COVID-19 i są w kwarantannie.

Głosowało ponad 2,6 tys. osób

Sześcioro innych członków komisji zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. Czekają na przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.

W całej gminie uprawnionych do głosowania było 4 tys. mieszkańców, głosowało ponad 2,6 tys. W gminie są trzy obwody wyborcze: w Jasieńcu, Zbroszy Dużej i Boglewicach. W komisji, w której zasiadała zakażona kobieta głosowało 671 mieszkańców.

WIDEO: Reporter Dawid Styś o sytuacji w gminie Jasieniec

Wójt gminy zwróciła uwagę na potencjalne komplikacje związane z organizacją II tury wyborów. - Jest to o tyle niepokojące, że najbliższe osoby, czyli małżonek i teść, też były w komisjach wyborczych w pozostałych obwodach. Jeżeli dojdzie do tego, że będą mieć wynik pozytywny, to okaże się, że we wszystkich komisjach na terenie gminy była osoba z wirusem - wyjaśniła Cytryńska.

WIDEO - Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Sprawcy uciekli, w ich aucie torebki z białym proszkiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ Polsat News, PAP